No flights departing: nationwide ground stop issued due to FAA systems outage

Happy Friday the 13th! FAA ISSUES NATIONWIDE GROUND STOP FOR ALL FLIGHTS. MESSAGE: |EVENT TIME: 13/2053 – 14/0400 DUE TO EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES AND FOR REASONS OF SAFETY. ATTENTION ALL AIRCRAFT OPERATORS, BY ORDER OF THE FEDERAL AVIATION COMMAND CENTER ALL AIRPORTS ARE GROUND STOPPED. ALL DEPARTING TRAFFIC SHOULD REMAIN GROUND STOPPED UNTIL FURTHER NOTICE. INBOUND INTERNATIONAL FLIGHTS WILL BE MANAGED ON A CASE BY CASE BASIS.EFFECTIVE TIME: |132054-140430SIGNATURE: |26/11/13 20:54 See also: National Airspace System Status https://nasstatus.faa.gov/ Post navigation James Segerson arrested for disorderly conduct 2026 MSB and State Election Results