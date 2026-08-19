Alaska 2026 Primary Election Unofficial Results

Results Status: UnofficialResults last updated at 8/19/2026 1:48 AM https://www.elections.alaska.gov/enr26 Candidates House District 30State TotalsMcCabe, Kevin J. (REP)33.2%1,235Loomis, Sandra D. (DEM)27.2%1,010Massie, Doug (REP)20.9%776Holmes, Doyle E. (REP)13.9%517Alexander, Mike (REP)4.8%178 Precincts Reporting12 of 12Ballots Counted3,871Registered Voters17,900Voter Turnout21.6%Results last updated at 8/19/2026 1:48 AM Candidates U.S. SenatorState TotalsPeltola, Mary (DEM/AIPAC)48.0%63,364Sullivan, Dan S. (Ohio Dan REP/AIPAC)42.8%56,510Sullivan, Daniel J. Jr. (Alaska Dan REP)2.4%3,222 U.S. Representative Begich, Nick (REP)46.1%59,750Hill, Bill (NON)31.0%40,076Schultz, Matt (DEM)8.1%10,435 Governor/LT. Gov Kreiss-Tomkins/Johnson (DEM/NON)21.7%28,300Begich/Hnilicka (DEM)20.0%26,179Wilson/Shower (REP)10.5%13,670 Ballot measure 1 YES71.5%92,783NO28.5%37,059 Post navigation Warrant Arrest and Fugitive from Justice-Big Lake