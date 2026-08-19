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Alaska 2026 Primary Election Unofficial Results

ByEditor

Aug 19, 2026 #Alaska, #Big Lake, #Crime, #Government, #Public Notices
Election infoElection info

Results Status: Unofficial
Results last updated at 8/19/2026 1:48 AM

https://www.elections.alaska.gov/enr26

Candidates House District 30State Totals
McCabe, Kevin J. (REP)33.2%1,235
Loomis, Sandra D. (DEM)27.2%1,010
Massie, Doug (REP)20.9%776
Holmes, Doyle E. (REP)13.9%517
Alexander, Mike (REP)4.8%178
Precincts Reporting12 of 12
Ballots Counted3,871
Registered Voters17,900
Voter Turnout21.6%
Results last updated at 8/19/2026 1:48 AM
Candidates U.S. SenatorState Totals
Peltola, Mary (DEM/AIPAC)48.0%63,364
Sullivan, Dan S. (Ohio Dan REP/AIPAC)42.8%56,510
Sullivan, Daniel J. Jr. (Alaska Dan REP)2.4%3,222

U.S. Representative

Begich, Nick (REP)46.1%59,750
Hill, Bill (NON)31.0%40,076
Schultz, Matt (DEM)8.1%10,435

Governor/LT. Gov

Kreiss-Tomkins/Johnson (DEM/NON)21.7%28,300
Begich/Hnilicka (DEM)20.0%26,179
Wilson/Shower (REP)10.5%13,670

Ballot measure 1

YES71.5%92,783
NO28.5%37,059

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